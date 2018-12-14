احدث الأخبار

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني
أبرز المواد
 جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة
منطقة تبوك
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية
أبرز المواد
 ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر
أبرز المواد
 أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”
أبرز المواد
 ما هو “الصوت” الوحيد الذي يجب الخوف منه على متن الطائرة؟
أبرز المواد
 الهلال يبدأ الصفقات الشتوية بالتعاقد مع الإسباني سوريانو.. وبرشلونة يهنأ “الثنائي”
أبرز المواد
 هذه هي المواضيع الأكثر بحثا على غوغل حول العالم في العام 2018
أبرز المواد
 محمد صلاح يفوز بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط وحجز أكثر من 5 آلاف “مشغول ذهب” لا تحمل علامة المورد وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 4 أشخاص
أبرز المواد
مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

أبرز المواد
جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة

جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة

منطقة تبوك
أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

منطقة القصيم
الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

أبرز المواد

الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية
http://almnatiq.net/?p=668715
المناطق - واس

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل عن سعادته بزيارة ملتقى ألوان السعودية ، مبيناً أن الجهد الذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، جهداً جباراً وثري بالمعرفة ويدخل السرور إلى نفس الشخص.
وأكد سموه خلال زيارته لملتقى ألون السعودية مساء أمس, أن ما قدمه أبناء هذا الوطن يدعو للفخر والاعتزاز من الاهتمام بالآثار والتصوير للمناطق الطبيعية ، و يعبر عن انتماء المواطن لوطنه .
و تجول سموه خلال الزيارة في أجنحة الملتقى وأستمع لشرح موجز عن أعمال بعض القطاعات المشاركة فيه.

روابط ذات صلة

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني
ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر

ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر
أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”

أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*