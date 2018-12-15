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مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني
http://almnatiq.net/?p=668728
المناطق - واس

نظّم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي” إثراء ” بالظهران اليوم ، فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني، للتعبير عن مشاعر المحبة والأخوّة التي تجمع بين الشعبين السعودي والبحريني وعمق الروابط بين المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين .
وتضمنت الفعاليات عرضاً لأفلام بحرينية قصيرة ، وعزف أنغام موسيقية ورقصات شعبية بحرينية ، إضافة إلى فعاليات مخصصة بالأطفال تضم الرسم على الوجه ، وورش “صناعة السفن” و”نجمة الطفل” ، و”صفّ اللؤلؤ والخرز” ، وفعالية قصة إبداعي.
كما تضمنت الفعاليات تزيين برج “إثراء” بألوان العلم البحريني وعبارات الأخوة والوفاء ، ومعرض البحرين في صور ، الذي يعرض تاريخ مملكة البحرين والمواقع الأثرية فيها ، وإقامة أمسية شعرية للشاعر علي عبد الله خليفة ، بالإضافة إلى توزيع الأعلام السعودية والبحرينية وهدايا تذكارية تتعلق بالمناسبة.
وأوضح مدير مركز “إثراء” علي المطيري أن مناسبة اليوم الوطني البحريني مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً فالأعياد والأفراح واحدة، ويجمع الشقيقتين تراث وثقافة مشتركة، مؤكدا حرص المركز على مشاركة الأشقاء في مملكة البحرين يومهم الوطني، متمنيا لمملكة البحرين دوام العزّ والتطور والنماء.
وبين أن الفعاليات التي تقام على مدى يومين تعكس تنوع وثراء ثقافة مملكة البحرين الشقيقة” ، مشيراً إلى أن جميع الفعاليات لاقت إعجاب واستحسان زوار المركز بمختلف فئاتهم.

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