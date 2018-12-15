ترامب: حربنا التجارية أثرت على اقتصاد الصين

المناطق - وكالات

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اقتصاد الصين تأثر بضغط التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته، وأنه يعتقد أن من الممكن إبرام “اتفاق كبير وشامل للغاية”.

وأكد ترامب في تغريدة أن اقتصاد الصين “أصبح بطيئا على نحو يفوق المتوقع بسبب حربنا التجارية”.

وأوردت الصين تحقيق مكاسب محبطة من مبيعات التجزئة الشهرية والإنتاج الصناعي، ما قد يكون نتيجة محتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية.

غير أن الصين تشهد أيضا تباطؤا في النمو الاقتصادي بعد طفرة استمرت لعقود، وتأمل أن تقوي طلب المستهلك وتعزز مستوى مستدام من النمو المتواصل.

والجمعة أعلنت الصين أيضا عن وقف مدته 90 يوما لزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على سلع أميركية بقيمة 126 مليار دولار، بما فيها سيارات وشاحنات وقطع غيار سيارات، وذلك في أعقاب الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.