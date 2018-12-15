وزارة البيئة تعلن 31 وظيفة حرفية وفنية وهندسية لا تتطلب خبرة في الرياض

وزارة البيئة تعلن 31 وظيفة حرفية وفنية وهندسية لا تتطلب خبرة في الرياض

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وزارة البيئة تعلن 31 وظيفة حرفية وفنية وهندسية لا تتطلب خبرة في الرياض

وزارة البيئة تعلن 31 وظيفة حرفية وفنية وهندسية لا تتطلب خبرة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=668760
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (31) وظيفة للرجال على نظام الوظائف المؤقتة، منها (15) وظيفة حرفية لا تتطلب خبرة أو مؤهل علمي و (16) وظيفة فنية وهندسية تتطلب مؤهل علمي فقط، على النحو التالي:

الوظائف التي لا تتطلب مؤهل علمي أو خبرة (15 وظيفة):

– عامل زراعي، سباك (عدد 5)
– سائق معدات ثقيلة (عدد 1 – لحملة رخصة قيادة عمومي)
– دهان، عامل بناء، ميكانيكي ديزل، عامل (عدد 9)

الوظائف التي تتطلب مؤهل علمي فقط (16 وظيفة):

– فني مختبر (عدد 4 – لحملة بكالوريوس تخصص مختبرات)
– فني كهرباء (عدد 1 – لحملة دبلوم كهرباء)
– ميكانيكي (عدد 1 – لحملة دبلوم صيانة معدات مختبرات طبية)
– مهندسين (عدد 6 – لحملة بكالوريوس هندسة مدنية أو كهربائية أو ميكانيكية أو إلكترونية)
– حداد، فني مخرطة، فني صيانة خطوط (عدد 4 – لحملة الدبلوم الفني)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال الطلب شاملاً نسخة من المؤهلات والخبرات (إن وجدت) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو إلى أحد العناوين الأخرى الموضحة في رابط التفاصيل أدناه مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة في موعد أقصاه السبت الموافق 1440/4/15هـ.

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