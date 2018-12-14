التجمع الصحي الأول بالرياض مراكز الرعاية الأولية هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع

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أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي بأن أكثر من 17 ألف موظف وموظفة بمنطقة التجمع سيقودون التحول المؤسسي، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة هدفه المحافظة على صحة المواطن والمقيم .

وأوضح د. التميمي أن مراكز الرعاية الأولية سيتم دعمها لتكون هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع ولن تكون مجرد علاج للمرض، وإنما درع وقائي في الجانب التوعوي للمجتمع .

وأضاف د. التميمي ” تعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول خلال الفترة القادمة على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية .

واختتم د. التميمي تصريحه قائلاً ” حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية عن طريق خدمة “موعد” وهي خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من حجز مواعيده وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، و التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل ، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي .

الجدير بالذكر أجرى الدكتور صالح التميمي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، سلسلة من الزيارات لكافة المستشفيات وبعض المراكز الصحية التابعة للتجمع حيث التقى منسوبيها وشرح لهم الفائدة من هذا التجمع، مؤكداً خلال تلك اللقاءات على أهمية الدور الكبير لكوادر منشآت التجمع في خارطة التحول المؤسسي للتجمع الصحي الأول.