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تخريج 60 طالباً وطالبة في ولاية بنسلفانيا الامريكية

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تخريج 60 طالباً وطالبة في ولاية بنسلفانيا الامريكية

تخريج 60 طالباً وطالبة في ولاية بنسلفانيا الامريكية
http://almnatiq.net/?p=668765
شاجع الدوسري - وادي الدواسر :

تحت عنوان (رواد الرؤية) وبرعاية وحضور مسؤولي الملحقية الثقافية في نيويورك؛ نظم نادي سيدركرست بمدينة ألينتاون بولاية بنسلفانيا بالتعاون مع إتحاد الأنديةالطلابية السعودية في ولاية بنسلفانيا، حفلاً لتخريج ٦٠ طالباً وطالبة من الدرجات العلمية المختلفة (بكالوريوس , ماجستير ودكتوراه) من كليات وجامعات شرق ولاية بنسلفانيا.

وأوضح رئيس نادي سيدركريست المبتعث طارق العبسي، أن النادي بالتعاون مع إتحاد الأنديةالطلابية السعودية في ولاية بنسلفانيا، على تنظيم مثل هذه المناسبات للاحتفاء بأبناء الوطن ، معبراً عن تهنئته للخريجين والخريجات متمنياً لهم إكمال مسيرتهم لخدمة وطنهم الذي قدم لهم الكثير.

من جانبه، أكد رئيس النادي السعودي في جامعة وايدنر المبتعث منصور العوامي ، أن الخريجين أنهوا مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية ، مشدداً على إكمال ما أنجزوه بخدمة دينهم ووطنهم في كافة المجالات التي تخصصوا بها وأمضوا سنوات الدراسة في الجامعات الامريكية.

بدورها، قالت نائبة رئيس إتحاد أندية ولاية بنسلفانيا ورئيسة النادي السعودي في كلية لاروش المبتعثة شيخه الرشيد: (نهنئ المحتفى بهم من الخريجين والخريجيات، وهنيئاً لوطننا ما أنجزه ابناءه ، فهم بلا شك حققوا مرادهم ورفعوا اسم وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وباذن الله سيكون لهم دور في البناء والارتقاء بالجوانب التنموية في بلادنا والمشاركة الفاعلة في تحقيق الرؤية الطموحة).

الجدير ذكره أن حفل ( رواد الرؤية) كان برعاية ذهبية من شركة ذيب لتأجير السيارات ومركز التطوير الوظيفي الإحترافي بولاية ميتشيقن ورعاية إعلامية من القنوات السعودية وتغطية مباشرة من مجموعة MVR الإعلامية ومبتعثون.

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