ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي

ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي

أبرز المواد
بعد فيديو الأم ورضيعها.. اعتذار أميركي رسمي ومعاقبة الجناة

بعد فيديو الأم ورضيعها.. اعتذار أميركي رسمي ومعاقبة الجناة

أبرز المواد
الجوازات تتيح خدمة “خرج ولم يعد” إلكترونيا بعد شهرين

الجوازات تتيح خدمة “خرج ولم يعد” إلكترونيا بعد شهرين

أبرز المواد
الأرصاد :سحب ممطرة على 10 مناطق ورياح سطحية على نجران

الأرصاد :سحب ممطرة على 10 مناطق ورياح سطحية على نجران

أبرز المواد

ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي

ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي
http://almnatiq.net/?p=668776
المناطق _ الرياض
ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن السلطات المصرية تمكنت من إفشال محاولة تهريب طائرتي تجسس مسيرتان “درونز” في مطار القاهرة الدولي أمس الجمعة.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن جمارك مطار القاهرة ضبطت الطائرتين داخل طرد قادم من الولايات المتحدة الأميركية.

واشتبهت إدارة جمرك البريد السريع في مطار القاهرة الدولي بطرد يحتوي طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة طرد من أميركا.

وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.

روابط ذات صلة

بعد فيديو الأم ورضيعها.. اعتذار أميركي رسمي ومعاقبة الجناة

بعد فيديو الأم ورضيعها.. اعتذار أميركي رسمي ومعاقبة الجناة
الجوازات تتيح خدمة “خرج ولم يعد” إلكترونيا بعد شهرين

الجوازات تتيح خدمة “خرج ولم يعد” إلكترونيا بعد شهرين
الأرصاد :سحب ممطرة على 10 مناطق ورياح سطحية على نجران

الأرصاد :سحب ممطرة على 10 مناطق ورياح سطحية على نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*