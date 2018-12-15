“رجل” ينافس حسناوات العالم على لقب ملكة جمال الكون

وتشارك المتحولة الإسبانية، لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد منذ 66 عاما، وبعد أن طوى القائمون عليها في 2012 شرطا كان يمنع من “لم تولد كامرأة” من المشاركة في المسابقة العالمية.

وقالت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونس البالغة من العمر 27 عاما في تصريحات نقلتها فرانس برس: “أنا امرأة قبل أن أولد، لأن هويتي هنا” مشيرة إلى رأسها. وأضافت أن الأعضاء الأنثوية أو الذكرية ليست ما يحدد هوية الشخص.

وفي يونيو من العام الحالي، وفي سابقة تاريخية أصبحت بونس أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا، وتأهلت لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe 2018.

وتنافس بونس في حفل ملكة جمال الكون لهذا العام 94 حسناء، في زيادة على العدد الذي شارك في مسابقة العام الماضي حين شاركت 92 ملكة جمال في المنافسات.