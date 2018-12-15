جهاز ” PCR ” متنقل بمطار المدينة للكشف عن الأمراض القاتلة

المناطق _ الرياض

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تشغيل أول جهاز PCR متنقل، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وأوضح مدير الحجر الحيواني والنباتي في مطار المدينة وليد الرفاعي، أن الجهاز سيقوم بالكشف عن 7 أمراض هي “إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، ومرض اللسان الأزرق، وطاعون المجترات، والحمى المالطية، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس كورونا”.

وبّين الرفاعي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهاز سيقلل من الوقت المُستخدم في عملية الكشف عن تلك الأمراض لتصبح ساعة واحدة بدلاً من يوم كامل، إلى جانب زيادة دقة نتائج التحليلات لتصل إلى نحو 93%.