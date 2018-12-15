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منع “الزيوت المهدرجة” طريق إلى حياة صحية بعيدا عن زيادة الوزن

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منع “الزيوت المهدرجة” طريق إلى حياة صحية بعيدا عن زيادة الوزن

منع “الزيوت المهدرجة” طريق إلى حياة صحية بعيدا عن زيادة الوزن
http://almnatiq.net/?p=668787
المناطق _ الرياض

كشف أطباء مختصون أن قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء لمستوردي ومصنعي الأغذية إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية التي نصت على منع استخدام «الزيوت المهدرجة جزئياً» في الصناعات الغذائية، يهدف إلى مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي بعيدا عن الأمراض والأعراض التي تسببها تلك الزيوت على صحة الإنسان.

وبحسب “عكاظ”، يعرّف استشاري التغذية العلاجية، نائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني، الزيوت المهدرجة بأنها نباتية يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية وتعريضها لأعلى درجات الضغط، وعند وصول الزيوت لأعلى درجة من الغليان تتم إضافة الهيدروجين؛ لتتحول الزيوت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة.
وأضاف المدني أن الوجبات السريعة من أشهر الأطعمة التي تحتوي على هذا النوع من الزيوت، وكذلك رقائق البطاطا المقلية، والمعجنات والحلويات وبعض أنواع الخبز والبسكويت وأنواع من الكريمة التي تستخدم في تزيين الحلويات، والهدف من هذه الزيوت هو الحفاظ على الطعام من العفن.

وعن الأضرار المترتبة على استخدام الزيوت المهدرجة تقول أخصائية التغذية الدكتورة إيمان الأيوبي، إن أهم الأضرار المترتبة على الزيوت المهدرجة تتمثل في زيادة وزن الإنسان، إذ تحتوي هذه الزيوت على الهيدروجين وتبقى في الجسم طويلا لأنها صعبة الهضم، ولا تتوزع في الجسم وتتراكم في البطن ويؤدي إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم وتعريض المستخدم إلى خطر الإصابة بتجلط الدم في الشرايين، ومشكلات في القلب، ومرض السكري والسرطان.

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