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بالقهوة تستطيع إكمال رحلتك بجانب شخص ذي رائحة كريهة بالطائرة

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بالقهوة تستطيع إكمال رحلتك بجانب شخص ذي رائحة كريهة بالطائرة

بالقهوة تستطيع إكمال رحلتك بجانب شخص ذي رائحة كريهة بالطائرة
http://almnatiq.net/?p=668790
المناطق _ الرياض

إذا قادك الحظ السيء يوما ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورا يمكن القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدت نفسك إلى جانب جار من هذا النوع هو أن تخبر مضيفي الرحلة.

ومن باب اللباقة، أن تخبر المضيفين عما تعانيه، في كامل السرية، حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته.

وتقول مضيفة الطيران، سارة ستيغر، إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهي المشكلة بسهولة.

وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.

وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.

ويستخدم بعض باعة العطور في العادة مسحوق البن لأجل مساعدة زبائنهم على التخلص من الروائح التي علقت بأنوفهم.

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