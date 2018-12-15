مرور جدة يخصص دوريات رسمية وسرية لتسهيل وصول الطلاب إلى اختباراتهم

المناطق _ الرياض

تشرع إدارة مرور محافظة جدة اعتبارًا من غدٍ الأحد في نشر دوريات المرور الرسمية والسرية بالطرق؛ وذلك لتنظيم وتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم مع بداية الاختبارات لنصف العام.

وفي هذا السياق، أوضح العميد سليمان الزكري، مدير مرور جدة، أنه تم تخصيص عدد من دوريات المرور؛ لتتمركز في نقاط محددة أيام الاختبارات لتقوم بمساعدة الطلاب وإيصالهم إلى مدارسهم في حال تعرض سياراتهم لأعطال.

كما ذكر ” الزكري ” أن خطة المرور تشمل تمركز دوريات سرية ورسمية أمام المدارس لضبط أي مخالفات مرورية كـ ” التفحيط ” ، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق كل من يتم ضبطه يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها نظامًا.