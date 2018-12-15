احدث الأخبار

190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير
أبرز المواد
 المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها
أبرز المواد
 أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد
أبرز المواد
 نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات
أبرز المواد
 وزير خارجية البحرين :قطر تدعو للحوار و لا يحضر اميرها قمة الرياض
أهم الاخبار
 مرور جدة يخصص دوريات رسمية وسرية لتسهيل وصول الطلاب إلى اختباراتهم
أبرز المواد
 بالقهوة تستطيع إكمال رحلتك بجانب شخص ذي رائحة كريهة بالطائرة
أبرز المواد
 منع “الزيوت المهدرجة” طريق إلى حياة صحية بعيدا عن زيادة الوزن
أبرز المواد
 جهاز ” PCR ” متنقل بمطار المدينة للكشف عن الأمراض القاتلة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 “رجل” ينافس حسناوات العالم على لقب ملكة جمال الكون
أبرز المواد
 ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي
أبرز المواد
190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير

أبرز المواد
المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها

المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها

أبرز المواد
أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد

أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد

أبرز المواد
نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات

نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات

أبرز المواد

نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات

نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات
http://almnatiq.net/?p=668799
تبوك - علي العميري
مع بداية الاختبارات لمنتصف العام ننصحكم بعدد من الأمور حتى يستطيع الطلاب اداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة ومنها :
أولاً: الاستعانة بالله والتوكل عليه والدعاء بأن يوفقهم الله.
ثانياً: التفاؤل بالنجاح والحذر من (التفكير السلبي)، والسقوط فريسةً للمخاوف من الفشل.
ثالثاً: العمل الجاد من أجل تنظيم الوقت بطريقة مناسبة ، تُراعي فيها تقسيم وقتك بين الدراسة الجادة واستقطاع بعض الوقت للراحة.
رابعا: الابتعاد عن السهر الزائد، وأخذ الكفاية من النوم والراحة فذلك مما يساعد على الاستذكار.
خامسا: الحرص على الانضباط في الحضور قبل موعد الاختبار بوقتٍ كاف.
سادسا: اقرأ كل التعليمات والأسئلة الواردة في ورقة الأسئلة قبل الشروع في الإجابة.
سابعاً:الحذر كل الحذر من مروجي المخدرات وعدم الوقوع فريسة لهم وذلك بعدم تناول أي أدوية أو حبوب يروجون لها بهدف المساعدة على المذاكرة.

روابط ذات صلة

190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير
المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها

المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها
أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد

أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*