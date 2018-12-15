أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد

المناطق - تبوك

يستهل أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام في منطقة تبوك اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، غداً الأحد 9-4-1440هـ

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إدارة التعليم تعمل منذ وقت باكر بجميع كوادرها التعليمية والإدارية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لافتاً إلى أن التحضيرات لانطلاق الاختبارات تسير وفق ما أعد لها من تخطيط في ضوء لوائح الاختبارات المعمول بها، ووفق الخطة الزمنية المحددة للرصد وإظهار النتائج بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي “نور” المركزي.

وأضاف: يقوم فريق عمل من مشرفين ومشرفات وبمتابعة من مديري ومديرات الإدارات في تعليم تبوك بالإشراف الميداني على أعمال الاستعداد وانطلاق الاختبارات منذ الْيَوْمَ الأول لبدايتها، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمدارس بالتعاون مع قادتها ومعلميها ومعلماتها وفريق من المرشدين والمرشدات، كما أعدت إدارة التوجيه والإرشاد جملة من الإرشادات التوعوية لتوفير المناخ النفسي الملائم لأداء الطلاب الطالبات اختباراتهم، وتبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد وعلاج المشكلات والصعوبات التي تعترضهم.