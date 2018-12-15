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190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير

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190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=668809
المناطق - أبها

يؤدي غداً أكثر من 190 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع قطاعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.
وأوضح مدير عام تعليم عسير جلوي آل كركمان أن جميع مدارس المنطقة أكملت استعداداتها لانطلاق الاختبارات، مشيراً إلى أن إدارة تعليم عسير وضعت خطة لمتابعة سير الاختبارات بشكل دقيق، اشتملت على تكليف نحو 450 مشرفاً ومشرفة لدعم المدارس وتعزيز دورهم في الميدان، وتشكيل فرق لدعم برنامج “نور”، وأخرى للخدمات الإرشادية، إضافة إلى بث رسائل توعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

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