الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته مع محمد بن زايد بالدرعية

المناطق - متابعات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر تواجد وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الدرعية، مساء أمس الجمعة، التي تحتضن بطولة ” #سباق_الفورمولا_إي”.

ويُظهر مقطع الفيديو لحظة وصول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى مكان فعاليات سباق الفورمولا إي بسيارة يقودها وليُّ العهد .

وتودع الدرعية، اليوم السبت – بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام – فعاليات فورمولا إي في موسمها الخامس التي أقيمت على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثاً استثنائياً.

واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.

ويحيي اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي كلٌّ من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.