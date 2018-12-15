احدث الأخبار

فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية
أبرز المواد
 رواد كشافة الزلفي ينثرون البذور الرعوية في فيضة متنزه المحافظة الوطني
منطقة الرياض
 وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف
أبرز المواد
 انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي
أبرز المواد
 وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته مع محمد بن زايد بالدرعية
أبرز المواد
 190 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبارات في تعليم عسير
أبرز المواد
 المياه الوطنية تستعرض الفرص الاستثمارية وآلية تسريع تنفيذ المشاريع ورفع جودتها
أبرز المواد
 أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في تعليم تبوك- الأحد
أبرز المواد
 نصائح للطلاب والطالبات عن كيفية الاستعداد للاختبارات
أبرز المواد
 وزير خارجية البحرين :قطر تدعو للحوار و لا يحضر اميرها قمة الرياض
أهم الاخبار
 مرور جدة يخصص دوريات رسمية وسرية لتسهيل وصول الطلاب إلى اختباراتهم
أبرز المواد
فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية

فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية

أبرز المواد
رواد كشافة الزلفي ينثرون البذور الرعوية في فيضة متنزه المحافظة الوطني

رواد كشافة الزلفي ينثرون البذور الرعوية في فيضة متنزه المحافظة الوطني

منطقة الرياض
وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف

وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف

أبرز المواد
انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي

انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي

أبرز المواد

الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته مع محمد بن زايد بالدرعية

http://almnatiq.net/?p=668812
المناطق - متابعات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر تواجد وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الدرعية، مساء أمس الجمعة، التي تحتضن بطولة ” #سباق_الفورمولا_إي”.
ويُظهر مقطع الفيديو لحظة وصول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى مكان فعاليات سباق الفورمولا إي بسيارة يقودها وليُّ العهد .

 

 

وتودع الدرعية، اليوم السبت – بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام – فعاليات فورمولا إي في موسمها الخامس التي أقيمت على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثاً استثنائياً.
واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.
كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.
ويحيي اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي كلٌّ من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.

روابط ذات صلة

فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية

فورمولا إي – الدرعية بوابة السياحة العالمية إلى السعودية
وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف

وزير الإعلام اليمني : رضوخ الحوثيين للمسار السياسي يؤكد قوة التحالف
انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي

انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*