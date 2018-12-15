انخفاض عدد الحوادث في حائل بنسبة 21% عن العام الماضي

المناطق - حائل

أعلنت وزارة النقل عن انخفاض الحوادث المرورية بمنطقة حائل خلال عامي ١٤٣٨ و١٤٣٩هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحوادث انخفض بنسبة 21 %، وعدد الإصابات بنسبة 20 %، وعدد الوفيات بنسبة 46 %،

و أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض نسب الحوادث المرورية والإصابات والوفيات: مساهمة لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وتطبيق نظام الرصد الآلي (ساهر)، وتنفيذ أعمال وسائل السلامة على الطرق ضمن عقود الصيانة بالمنطقة بمبلغ إجمالي تجاوز 30 مليون ريال، وتنفيذ مشاريع أعمال الصيانة الوقائية لطرق الوزارة بمبلغ إجمالي تجاوز 130 مليون ريال، ومبادرات فرع وزارة النقل بمنطقة حائل لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.