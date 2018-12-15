رواد كشافة الزلفي ينثرون البذور الرعوية في فيضة متنزه المحافظة الوطني

الزلفي - مبارك الدوسري

قام أعضاء مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي، يوم أمس بتنفيذ مبادرة ” نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية ” في أجزاء من المتنزه الوطني بالمحافظة.

وأفاد مسؤول المكتب فهد بن سليمان الفهيد، أن تلك المبادرة التي شاركهم فيها نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، تأتي ضمن برنامج التشجير الذي يقوم به المكتب منذ عدة سنوات والتي تهدف الى المحافظة على الغطاء النباتي ، وزيادته ، والتوعية بالآثار السلبية التي يسببها الإحتطاب الجائر ، والعبث بالمراعي .

من جهته ثمن مدير المتنزه عبدالكريم بن أحمد الفراج مشاركة رواد الزلفي في تلك المبادرة التي تدعم مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزراعة 10 ملايين شجرة حتى العام 2020م، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية، بهدف إعادة إحياء الغطاء النباتي في المملكة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نقيةً وصحية، والحد من التلوث البيئي.