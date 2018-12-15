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بلدية الخبر: ضبط شقتين سكنيه تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=668852
المناطق - الدمام

كشفت بلدية محافظة الخبر عن ضبطها شقتين سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية، والتي تتماشى مع حملة #غذاؤكم_أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات في البلدية ضبطت شقتين مخالفة للأنظمة تقع في شارع مكة مقابل سوق الحراج سابقاً، وذلك أثناء القيام بجولة ميدانيه ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية للتأكد من التزام كافة المحلات التجارية بالأنظمة البلدية.

وقال أنه تم ملاحظة عمالة وافدة تتردد  على الشقق السكنية لفترات وحملهم أكياس لحوم ومزاولة نشاط مخالف للأنظمة، من خلال  تقطيع اللحوم وتغليفها ثم تخزينها بالسكن بشكل مخالف للأنظمة الصحية.

وأشار الى أنه تم ضبط المخالفين وتسليمهم انذارات للمراجعة، وإتلاف ٢٠٠ كيلو من اللحوم  و١٣كرتون من العصائر، مؤكدا أنه تم تطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .

ودعا  جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات او ملاحظات عبر مركز  940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة .

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