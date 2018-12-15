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أمانة الشرقية : إدارة الأمن والسلامة تحرر ٧٨ مخالفة وتسلم ٤٦ طفل تائه لذويهم في كورنيش الدمام

أمانة الشرقية : إدارة الأمن والسلامة تحرر ٧٨ مخالفة وتسلم ٤٦ طفل تائه لذويهم في كورنيش الدمام
http://almnatiq.net/?p=668855
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية بأن إدارة الأمن والسلامة استعادت ٤٦ طفل تائه، وحررت ٧٨ مخالفة وأتلفت ٢٨ شيشة في الواجهة البحرية في الدمام، خلال الفترة الماضية، والتي تأتي ضمن حملاتها الرقابية مع البلديات لضبط المخالفين للأنظمة البلدية.

وأكدت حرصها على راحة المتنزهين والسائحين ومرتادي  الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، من خلال منع المخالفات التي تزعجهم، وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الأماكن .

وقامت إدارة الأمن والسلامة خلال الفترة الماضية بحملات ميدانية شاملة، مع البلديات، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات فيما قامت بتعزيز تواجدها في الواجهة البحرية بالدمام على مدار  الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، فيما قامت بالحد من تواجد الباعة المتجولين وذلك بمنعهم من افتراش الأرصفة بالواجهة البحرية، ومنع إشعال النار من قبل المنتزهين لغرض الشوي، لما تسببه من تلف وعدم نظافة المكان، و كذلك منع استخدام الشيشة ومنع تأجير الدراجات بشكل غير نظامي، إضافة إلى إنذار أصحاب السيارات المهملة.

إلى ذلك قامت إدارة الأمن والسلامة بتعزيز حراس الأمن في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك لتنظيم حركة السوق، على مدار الساعة من خلال العمل وفق خطة متكاملة لترتيب حركة السير وخدمة المتسوقين ولتفادي الازدحام، وذلك بهدف الحرص على سلامة وراحة المتسوقين، فيما قامت إدارة الأمن و بلدية الظهران بتنفيذ حملات رقابية على شاطئ نصف القمر للحد من المخالفات، إضافة إلى قيامها مع بلدية غرب الدمام بحملات ميدانية لإزالة المخيمات العشوائية وإزالة الملوثات البيئية لتحسين المشهد الحضري.

هذا وتحرص أمانة الشرقية لتوفير كافة الخدمات للمستفيدين في جميع الأماكن، مهيبة بالجميع مشاركتها الحرص بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها، وكذلك عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها .

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