إزالة ورم داخلي لمسنة ينهي معاناتها من آلام الظهر بحفرالباطن

المناطق - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفرالباطن المركزي من إجراء جراحة ناجحة لمريضة في العقد السابع من العمر كانت تعاني من آلام شديدة في الظهر منعتها من المشي لمدة طويلة.

وبعد اجراء كامل الفحوصات المخبرية والأشعة التشخيصية للمريضة اتضح وجود ورم داخلي في الفقرة القطنية الثالثة أدى لوجود آلام شديدة في الظهر حرمها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

قرر الفريق الطبي إجراء تدخيل جراحي وأجريت العملية بنجاح تام ولله الحمد حيث تم استئصال الورم بالكامل، ومكثت المريضة بعد العملية خمسة أيام في تحت الملاحظة ثم غادرت المستشفى وهي بعد تماثلها للشفاء ولله الحمد.