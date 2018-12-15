البرتغالي دا كوستا بطلا لسباق فورمولا إي الدرعية

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حقق البرتغالي دا كوستا اليوم السبت، المركز الأول في سباق السعودية للفورمولا إي الدرعية، فيما حقق جون إيريك المركز الثاني، في حين حل جيروم دابرسيو في المركز الثالثة.

ويعد لقب فورملا الدرعية إي، اللقب الثاني للبرتغالي داكوستا حيث حصد المركز الأول خلال الموسم الأول لسباق الفورمولا إي في بوينس آيرس.

وتنافس 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً في سباق فورمولا إي الذي أقيم على مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم.

وانتقل أنتونيو دا كوستا من فريق “آجوري” إلى “أندريتي”، خلال الموسم الثالث من سباق الفورمولا إي، كما انضم إلى فريق “بي إم دبليو” خلال منافسات “بطولة السيارات السياحية الألمانية”.

يذكر أن فعاليات سباق السعودية للفورمولا إي الدرعية، أنطلقت الخميس الماضي، وشهدت حضور وتفاعل جماهيري كبير، والعديد من الفعاليات المصاحبة.