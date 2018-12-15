وفاة سعودي وكويتي في حادث تصادم في الاردن

المناطق_خالد الضبيبي

صرّح المتحدث الإعلامي للسفارة السعودية في الأردن عبد السلام العنزي إن السفارة السعودية تتابع مجريات حادث تصادم وقع في منطقة حدود الكرامة باتجاه الجنوب داخل الصحراء في موقع وعر

بين مركبتين سعودية وكويتية ادى الى وفاة اثنين منهم فيما أُصيب الآخرون

، مبيناً أنه وبتوجيهات سفير خادم الحرمين

الشريفين في الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود تم نقل المصاب إلى المدينة الطبية في العاصمة عمان، ويجري حاليًّا نقل جثمان المتوفى ـ بناء على رغبة ذويه ـ إلى المملكة العربية السعودية، وقدم السفير السعودي في الأردن تعازيه لذوي المتوفى، كما قدم تعازيه لذوي المواطن الكويتي المتوفى في الحادث، داعياً الله تعالى بالشفاء للمصابين.