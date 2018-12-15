ضبط تشكيل عصابي ارتكب 97 جريمة بالرياض

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تمكنت شرطة الرياض من ضبط تشكيل عصابي، اليوم السبت، تخصص في سرقة المحال التجارية ومكاتب الشركات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن “نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازحٍ ويمني / جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في عدة مواقع بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم، بعد اقتحامها عنوه، وتكسير أقفالها الخارجية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقروا بارتكاب (٩٧) حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها حوالي (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال”. مؤكدا أنه “جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.