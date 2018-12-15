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بالفيديو: شاهد.. حريق ضخم داخل مطعم شهير في نيويورك وانفجار اسطوانات الغاز في رجال الأطفاء

بالفيديو: شاهد.. حريق ضخم داخل مطعم شهير في نيويورك وانفجار اسطوانات الغاز في رجال الأطفاء
http://almnatiq.net/?p=668891
المناطق_وكالات

شهدت المدينة الأمريكية “نيويورك” اندلاع حريق هائل في شارع “كوينز” الذي يعد من أكبر الشوارع داخل المدينة، حيث أظهر مقطع فيديو رصد بواسطة أحد الشهود العيان اندلاع الحريق داخل مطعم مشهور نتج عنه انتشار النار في الأنحاء المجاورة مما تسبب في تدمير مطعم آخر و متجر لأجهزة الكمبيوتر وكانت الخسائر ضخمة قد قدرت بآلاف الدولارات.

انفجار ضخم

ونقلاً عن صحيفة ” ديلي ميل “: فإن الحريق نتج عنه انفجار ضخم أثناء محاولة رجال الإطفاء السيطرة على الموقف مما تسبب في سقوط أسقف المطاعم والمتجر، وإصابة 12 شخص من بينهم 7 من رجال الإطفاء، ووفقاً لمساعد رئيس الإطفاء فقد نتج عن الحريق تدمير 6 مؤسسات تجارية من بينهم مصنع ضخم لتصنيع المواد الغذائية.

كرة من النار

وقال رئيس إدارة الإطفاء في نيويورك ” دانيال نيغرو”: ” إنه شئ عجيب أن كرة من النار تنتشر فجأة في أرجاء المكان نتيجة الأكسجين، أثناء محاولة رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ، لحسن الحظ لم يقتل أحد والإصابات لم تكن شديدة، حيث عمل ما يقرب من 200 فرد من رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ على منع الحريق من الانتشار إلى المباني المجاورة “.، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”

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