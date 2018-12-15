أول تعليق من رئيس الهلال بعد وهزيمة فريقه الأولى الحزم!

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علق رئيس نادي الهلال “محمد بن فيصل” على هزيمة فريقه اليوم ضمن الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من فريق الحزم بهدفين مقابل هدف للهلال، حيث أنها هي الهزيمة الأولى للهلال منذ بداية الموسم.

كنا سيئين ونستحق الهزيمة

وكتب محمد بن فيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً ” اليوم مالنا عذر كنا سيئين ونستحق الهزيمة، واعتذر عن نتيجة اليوم واتحمل الخسارة واعدكم باننا سنعمل على تلافي الأخطاء واسعادكم”.

انتم لاتستحقون الا الفرح

وأضاف ” ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات اسف اسف اسف … انتم لاتستحقون الا الفرح”