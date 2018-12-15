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بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!
http://almnatiq.net/?p=668912
المناطق_وكالات

تناولت صحيفة ” ايه بي سي ” مقطع فيديو يرصد لحظة تسرب كمية كبيرة من النقود من شاحنة أمريكية على طريق “نيو جيرسي” السريع مما أدى إلى إثارة حالة من الفوضى على الطريق بعد أن قام بعض السائقين بوقف سياراتهم والخروج منها، لجمع النقود، مما نتج عنه ازدحام مروري شديد أدى إلى حوادث متعددة.

الأموال متناثرة

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا المقطع قد رصد بواسطة أحد السائقين على الجانب الآخر من الطريق حيث قال: “الأموال متناثرة في كل مكان، أريد الخروج والذهاب للحصول على المال أيضا ، لكنني لن أجرؤ على فعل ذلك!”.

الحادث قيد التحقيق

هذا وقد كشفت شركة “برينك” الأمريكية، للحماية والأمن، أن إحدى شاحنتها هي من تورطت في هذه الواقعة، وقد صرح المتحدث باسم الشركة، قائلاً :”الحادث قيد التحقيق وليس لدينا أي تعليق إضافي في هذا الوقت.”

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