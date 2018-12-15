احدث الأخبار

آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي
أبرز المواد
 بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!
أبرز المواد
 قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد
أبرز المواد
 الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير
أبرز المواد
 مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بجازان
أبرز المواد
 أول تعليق من رئيس الهلال بعد وهزيمة فريقه الأولى الحزم!
أبرز المواد
 السلطات الفرنسية تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين.. واعتقال العشرات من السترات الصفراء
أبرز المواد
 بالفيديو: شاهد.. حريق ضخم داخل مطعم شهير في نيويورك وانفجار اسطوانات الغاز في رجال الأطفاء
أبرز المواد
 الخبر.. ضبط شقق سكنية مخالفة للأنظمة
أبرز المواد
 الأهلى يواجه الشباب في معركة تحديد المصير بكأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 “سكني” ينجح في توفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمواطنين
أبرز المواد
 ضبط تشكيل عصابي ارتكب 97 جريمة بالرياض
أبرز المواد
آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي

آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي

أبرز المواد
بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!

بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!

أبرز المواد
قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد

قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد

أبرز المواد
الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

أبرز المواد

آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي

آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي
http://almnatiq.net/?p=668918
المناطق_جدة

سجل محترف فريق الشباب آرثر كايكي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه فوزا هاما على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم لحساب الجولة الـ 13 من منافسات دوري المحترفين.
وفي الوقت الذي بدا أن الفريقين اقتنعا بنتيجة التعادل، نجح آرثر كايكي في استثمار عرضية محكمة ليضعها على يسار الحارس محمد العويس، معلنا عن هدف المباراة الوحيد وهدف النقاط الثلاث للشباب.
ورفع الشباب رصيده بفوزه اليوم إلى 23 نقطة متقدما إلى المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الرابع الذي ابتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.

 

روابط ذات صلة

بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!

بالفيديو :شاهد: لحظة تسرب “نقود” بكمية هائلة من شاحنة أمريكية وردة فعل مدهشة من سائقي المركبات!
قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد

قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد
الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*