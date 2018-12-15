آرثر كايكي يمنح الشباب فوزا ثمينا على الأهلي

سجل محترف فريق الشباب آرثر كايكي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه فوزا هاما على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم لحساب الجولة الـ 13 من منافسات دوري المحترفين.

وفي الوقت الذي بدا أن الفريقين اقتنعا بنتيجة التعادل، نجح آرثر كايكي في استثمار عرضية محكمة ليضعها على يسار الحارس محمد العويس، معلنا عن هدف المباراة الوحيد وهدف النقاط الثلاث للشباب.

ورفع الشباب رصيده بفوزه اليوم إلى 23 نقطة متقدما إلى المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الرابع الذي ابتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.