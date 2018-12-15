سعودي يبيع الورد في شوارع الرياض يروي قصة كفاحه رغم إعاقته .. ومحبوبته التي وقعت في غرامه

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روى المواطن شريف، بائع الورد الأشهر في المملكة، والذي يعرفه الكبير والصغير، قصة تحديه للإعاقة، حيث يتجول بعربته في شوارع الرياض كل يوم يبيع الورد حتى.

مسيرة الكفاح رغم المصاعب

وقال شريف من خلال مقابله له مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” إنه بدأ مسيرته وانطلق رحلة كفاحه منذ سنوات واجهته فيها الكثير من المصاعب والمعاناة، لكن قرر استكمالها حتى لا يحتاج لأحد.

محبوبته التي وقع في غرامها ثم فارقته

وتحدث شريف عن سر كان واضعه داخل قلبه، وقال أن محبوبته التي وقع في غرامها لمدة 15 عاما، وأحبته رغم أنه لا يوجد بها أي إعاقة، ثم فارقته بعد 15 عاما، تسببت في توقفه لفترة عن العمل تماما حزناً على فراقها له، وفي نهاية المقابلة أهدى شريف لمحبوبته إحدى أغنيات المطرب راشد الماجد، مكتفياً بالبكاء على فراقها لسنوات.