  مدارس ألمع تستعدّ لاستقبال «٨» آلاف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا الأحد

يؤدي غدًا الأحد أكثر من «٨» آلاف طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس تعليم رجال ألمع.

وأكد سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم كدوان على جاهزية المدارس واستعداد قادة وقائدات المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بجهودهم في التهيئة والاستعداد لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا بأن طيلة فترة الاختبارات سيساند الميدان التربوي بمشيئة الله المشرفون التربويون والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل، داعيًا المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه، أوضح مدير الإشراف التربوي الأستاذ محمد الخيري أن القسم أعد خطة إشرافية يومية طيلة أيام الاختبارات سيقوم بها المشرفون والمشرفات لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات،

كما أفاد مدير التقويم والقبول الأستاذ عيسى سوادي أن عدد الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية تجاوز «٨» آلاف في «١٢٢» مدرسة فيما أعدت المدارس لجانًا داخلية لمتابعة الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان أداء الامتحانات، التي تهدف إلى قياس مدى مااكتسبه الطلاب والطالبات خلال الفصل الدارسي الأول.

وقد جمعت عدسة الإعلام والاتصال بعض الصور لاستعدادات المدارس لهذه الاختبارات .