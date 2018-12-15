تعرف على أسباب كثرة التبول

المناطق - وكالات

كثرة التبول يمكن أن يكون أحد علامات الإنذار للعديد من المشاكل المختلفة من أمراض، لكن عندما يرافق التبول المتكرر الحمى والحاجة الملحة للتبول والألم أو عدم الراحة فى البطن قد يكون لديك التهاب المسالك البولية.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى لكثرة التبول ما يلى:

1- داء السكرى

كثرة التبول بشكل غير طبيعى غالبا ما يكون عرضا مبكرا من كل من النوع 1 من مرض السكرى، ويحدث عندما يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدمة من خلال البول.

2- الحمل

خلال الأسابيع الأولى من الحمل يضغط الرحم على المثانة، مما تسبب فى التبول المتكرر.

3- التهاب المثانة

يحدث هذا المرض لسبب غير معروف ويحدث ألم فى المثانة ومنطقة الحوض، فى كثير من الأحيان، تشمل الأعراض كثرة التبول.

4- استخدام مدرات للبول

هذه الأدوية التى تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو علاج تراكم السوائل العمل فى الكلى وتدفق السوائل الزائدة من الجسم، قد تسبب التبول المتكرر.

5- السكتة الدماغية أو الأمراض العصبية

الأضرار التى تحدث بالأعصاب بالجسم يمكن أن يؤدى إلى مشاكل مع وظيفة المثانة، بما فى ذلك تكرار التبول.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعا سرطان المثانة، وخلل المثانة، والعلاج الإشعاعى.

تشخيص سبب كثرة التبول

إذا كان كثرة البول يتداخل مع نمط حياتك أو مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى أو آلام الظهر أو الجانب أو القىء أو قشعريرة أو زيادة الشهية أو العطش أو التعب أو البول الدموى ، من المهم مراجعة الطبيب.

لتشخيص سبب كثرة التبول، وفقا لموقع “webmd” سيقوم طبيبك بإجراء الفحص البدنى والتاريخ الطبي، وطرح الأسئلة مثل ما يلى:

هل تتناول أى أدوية؟

هل تعانى من أعراض أخرى؟

هل لديك مشكلة فقط خلال النهار أو أيضا فى الليل؟

هل تشرب أكثر من المعتاد؟

هل البول أغمق أو أخف من المعتاد؟

هل تشرب الكحول أو مشروبات الكافيين؟

اعتمادا على نتائج الفحص البدنى والتاريخ الطبى، قد يطلب طبيبك الاختبارات، بما فى ذلك:

تحليل البول من خلال الفحص المجهرى للبول الذى ينطوى أيضا على عدد من الاختبارات للكشف وقياس المركبات المختلفة التى تمر عبر البول.

اختبار المثانة لقياس الضغط داخل المثانة لمعرفة مدى عملها، يتم قياس المثانة لتحديد ما إذا كانت مشكلة العضلات أو العصبية قد يسبب مشاكل مع مدى المثانة يحمل أو يطلق البول

الاختبارات العصبية من الإجراءات التى تساعد الطبيب على التأكيد أو استبعاد وجود اضطراب العصب.

استخدام الموجات فوق الصوتية لتصور بنية الجسم الداخلية.

علاج كثرة التبول

علاج التبول المتكرر سيعالج المشكلة الكامنة وراءه، على سبيل المثال، إذا كان مرض السكرى هو السبب، فالعلاج ينطوى على الحفاظ على مستويات سكر الدم تحت السيطرة.

وهناك بعض النصائح لعلاج كثرة التبول أهما:

1- إعادة تدريب المثانة

وهذا ينطوى على زيادة الفترات الفاصلة بين استخدام الحمام على مدى 12 أسبوعا، للمساعدة على إعادة تدريب المثانة على حبس البول لفترة أطول والتبول أقل كثيرا.

2- تعديل النظام الغذائى

يجب تجنب أى طعام يمكن أن يسبب تهيج للمثانة أو بمثابة مدر للبول، وتشمل هذه الأطعمة الكافيين والكحول والمشروبات الغازية والمنتجات القائمة على الطماطم والشوكولاتة والمحليات الصناعية والأطعمة الغنية بالتوابل، من المهم أيضا تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الإمساك قد يؤدى إلى تفاقم أعراض متلازمة المثانة المفرطة.

3- مراقبة كمية السوائل

يجب شرب ما يكفى من السوائل لمنع الإمساك وزيادة تركيز البول، لكن يجب تجنب الشرب قبل النوم، والتى يمكن أن تؤدى إلى التبول ليلا.