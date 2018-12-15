إعلان موعد التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي للعام 2019

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن موعد فتح التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين، ويعتبر هذا البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة (الطلاب) لعام 2019م:

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة البيئية

– الكيمياء

– امالية

– نظم المعلومات الجغرافية

– هندسة و علوم المواد

– إدارة الأمن

– علوم الأرض (جيولوجيا)

– علوم البحار

– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر

– قانون جنائي

– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)

– هندسة البترول

– هندسة البحار

– هندسة البرمجيات

– إدارة سلسلة التوريد

– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)

– هندسة السلامة

– هندسة النظم

التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة (الطالبات) لعام 2019م:

– الكيمياء

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المدنية

– إدارة سلسلة التوريد

– علوم الأرض (جيولوجيا)

– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر

– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)

– علوم و هندسة المواد

– مالية

– محاسبة

– هندسة اتصالات

– هندسة البرمجيات

– هندسة البترول

– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)

– إدارة الموارد البشرية

شروط القبول للطلاب والطالبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظماً في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ أو حديث التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ.

– في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يتوجب على الطالب الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

– في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي بين (85% و 89.99%) للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي بين (85% و 89.99%) في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يتوجب على الطالب الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

– على كل متقدم أو متقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل دخوله لقاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له بدخول قاعة الاختبار.

– ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

وبعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة. وبعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو السعودية.

المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي:

– تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

– متابعة تقدمك في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول (مثل اختبارات الـ SAT والـ IELTS وكتابة السيرة الذاتية والمقالات الجامعية).

– تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة.

– توفير السكن بحسب خطة الشركة.

– مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

– الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

– استخدام المرافق المجانية التابعة للشركة والتي تشمل مرافقَ ترفيهية ورياضية ومرافق عامة وخدمات في مكان السكن الذي توفره الشركة.

– الاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم.

المزايا أثناء الدراسة الجامعية:

– تغطية تكاليف الدراسة الجامعية

– راتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حيث يتم تحديد المبلغ حسب مدينة الابتعاث.

– مبلغ مقطوع لمرة واحدة لشراء الحاسب الآلي ولوازمه

– بدل كتب دراسية لكل سنة أكاديمية جامعية

– مكافأة للتفوق بحسب الأداء الأكاديمي للطالب وتصنيف الجامعة بحسب قائمة أرامكو السعودية للجامعات

– مبلغ مقطوع لمرة واحدة لتغطية تكاليف الانتقال إلى مدينة الابتعاث

– تذكرة سفر ذهاب وعودة لكل عام دراسي في البرنامج عند تحقيق الطالب لمتطلبات البرنامج

– علاج طبي بحسب أنظمة الشركة

– توجيه أكاديمي من قبل مرشدين أكاديميين متمرسين

– برامج تحضيرية لتهيئة الطالب في الظهران وكذلك في مدينة الابتعاث.

المزايا ما بعد التخرج عند التوظيف:

– راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان.

– بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.

-حوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، وزيادات قد تصل إلى 70% من الراتب الأساسي.

– إمكانية الحصول على رواتب إضافية سنوية من خلال خطة الحوافز لدى أرامكو السعودية.

– الحصول على زيادة الشركة السنوية حسب خطة الشركة.

– إجازة سنوية حسب خطة الشركة، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية حسب تقويم العمل الخاص بالشركة.

– الرعاية الصحية لك ولوالديك ولزوجتك وأبنائك.

– إتاحة خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

– إتاحة خيار المشاركة في برنامج تملّك البيوت الخاص بالشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

– الاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم.

موعد وطريقة التقديم:

التقديم للطلاب والطالبات عن طريق الرابط: https://goo.gl/Y3N69z في الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين 1440/7/11هـ (الموافق 2019/3/18م)، حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الإثنين 1440/7/18هـ (الموافق 2019/3/25م).