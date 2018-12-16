برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين

المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني (للرجال والنساء) بمدينة الرياض في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية على النحو التالي:

– برنامج التدريب التعاوني – نظم المعلومات الإدارية

– برنامج التدريب التعاوني – تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب ونظم المعلومات.

– برنامج التدريب التعاوني – التسويق

– برنامج التدريب التعاوني – الموارد البشرية

– برنامج التدريب التعاوني – الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات

– برنامج التدريب التعاوني – المحاسبة والمالية

– برنامج التدريب التعاوني – العلاقات العامة والاتصالات

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الإثنين 1440/4/24هـ (الموافق 2018/12/31م).