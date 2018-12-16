برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين

أعلنت شركة زين السعودية عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني (للرجال والنساء) بمدينة الرياض في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية على النحو التالي:
– برنامج التدريب التعاوني – نظم المعلومات الإدارية
– برنامج التدريب التعاوني – تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب ونظم المعلومات.
– برنامج التدريب التعاوني – التسويق
– برنامج التدريب التعاوني – الموارد البشرية
– برنامج التدريب التعاوني – الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات
– برنامج التدريب التعاوني – المحاسبة والمالية
– برنامج التدريب التعاوني – العلاقات العامة والاتصالات
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الإثنين 1440/4/24هـ (الموافق 2018/12/31م).
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