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برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين

برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين

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برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين

برامج تدريب تعاوني للطلاب والطالبات في شركة زين
http://almnatiq.net/?p=668957
المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني (للرجال والنساء) بمدينة الرياض في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية على النحو التالي:

– برنامج التدريب التعاوني – نظم المعلومات الإدارية
– برنامج التدريب التعاوني – تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب ونظم المعلومات.
– برنامج التدريب التعاوني – التسويق
– برنامج التدريب التعاوني – الموارد البشرية
– برنامج التدريب التعاوني – الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات
– برنامج التدريب التعاوني – المحاسبة والمالية
– برنامج التدريب التعاوني – العلاقات العامة والاتصالات

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الإثنين 1440/4/24هـ (الموافق 2018/12/31م).

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