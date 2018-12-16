مسؤولة “تذوب خجلا” بعد تصرّف محرج من رئيس المفوضية الأوروبية “السكران”

المناطق - وكالات

يواصل زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة البليجكية بروكسل، السبت، وبينما استعد القادة الأوروبيين لمناقشة قضايا هامة، التقطت الكاميرات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وهو يقوم بأفعال غريبة.

ففي مقطع مصور ظهر يونكر وهو يمرر أصابعه في شعر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية، بينما بدا على السيدة أنها محرجة للغاية لعدم توقعها إقدامه على ذلك.

ولم يتوقف يونكر عند ذلك، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه. وانهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وقال البعض إنه يبدو كعادته “في حالة سكر”.

لكن هذا الفيديو لا يعد الأول من نوعه، ففي مايو 2017 وجهت الاتهامات إلى يونكر بأنه كان “في حالة سكر شديد” خلال إحدى المحادثات. وفي يوليو الماضي التقطته الكاميرات وهو يمشي مترنحا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال اليوم الأول للقمة، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من القضايا الخلافية التي تظهر انقسام القارة، مثل صعود عدد من الأحزاب اليمينية الشعوبية في المنطقة، والأنباء الكاذبة، والهجرة، وبالتأكيد خطة خروج بريطانيا من الاتحاد (البريكست).