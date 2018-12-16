رائحة الجوارب.. أخطر مما تتصور

رائحة الجوارب.. أخطر مما تتصور

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رائحة الجوارب.. أخطر مما تتصور

رائحة الجوارب.. أخطر مما تتصور
http://almnatiq.net/?p=668988
المناطق - وكالات

إذا كنت من أولئك الذين اعتادوا على استنشاق جواربهم المتسخة ذات الرائحة الكريهة، فأنت في أمس الحاجة إلى التوقف عن هذه العادة الغريبة، نظرا لآثارها الخطيرة على صحة رئتيك.

فقد شخصت إحدى مستشفيات الصين حالة رجل اعتاد على استنشاق جواربه كل يوم بعد عودته من العمل بالالتهاب الرئوي الفطري.

ويعد الالتهاب الرئوي الفطري مشكلة صحية خطيرة ويمكن أن يتحول لمرض قاتل، وفقا لدراسة نشرت في موقع Science Direct الطبي.

ونقل الرجل (37 عاما)، ويدعى بنغ، إلى مستشفى في تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، عندما اشتكى من السعال وآلام بالصدر.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن بنغ قوله للأطباء أثناء فحصة إنه كان “مدمنا على شم رائحة الجوارب التي كان يرتديها”، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

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