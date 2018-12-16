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الأرصاد : رياح سطحية على الشمال والغرب وغائم ممطر على المرتفعات

الأرصاد : رياح سطحية على الشمال والغرب وغائم ممطر على المرتفعات
http://almnatiq.net/?p=668992
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا وفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف،الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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