توفي أحد مشجعي نادي الأهلي عقب المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.
وجاءت وفاة المشجع محيي الدين أمين باز، الذي كان يعاني من بعض الأمراض، عقب نهاية المباراة مباشرة، التي انتهت بخسارة فريق الأهلي من الشباب بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،
ونشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، تغريدة قال فيها : ” صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب …اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته” .كما تقدمت إدارة النادي الأهلي بالعزاء لأسرة المشجع المتوفي .
وفاة مشجع أهلاوي بعد خسارة فريقه أمام الشباب.. وآل الشيخ يعزي اسرته
توفي أحد مشجعي نادي الأهلي عقب المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.
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