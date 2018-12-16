بالزي العسيري .. شاب يتغلب على البطالة بتقديم الشاي بطريقة مختلفة

المناطق _ الرياض

ابتكر شاب سعودي بمنطقة عسير طريقة مختلفة لتقديم الشاي، وبعض المشروبات الساخنة، ولكن ليس في محل تجاري أو على قارعة الطريق، بل في حفلات التكريم العامة والخاصة، حيث يقوم بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتقديم مشروباته في الحفلات التي تقيمها.

وبحسب “الوطن”، يقول أبو دارين العسيري إنه يعمل على تجهيز مشروباته بنفسه، كما يعتمد في وظيفته على ارتداء الزي العسيري الشهير، وذلك في كل المناسبات التي يعمل فيها، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع بعض الجهات الحكومية، لتجهيز مسلتزمات الضيافة من الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة الأخرى، خصوصا في حفلات التقاعد والتكريم، بالإضافة إلى عدد آخر من المناسبات الخاصة.

وتابع أن عمله استدعى أن يشرك فيه عددا من المساعدين له، نظرا لأنه يحتاج إلى الإعداد والتجهيز الجيد، خصوصا في الحفلات الكبيرة، مبينا أن الكثير من المسؤولين الحكوميين والمواطنين، الذين تعاقد معهم لتحضير المشروبات في حفلاتهم أثنوا على فكرته، ورحبوا بها كطريقة جديدة، للتغلب على البطالة.