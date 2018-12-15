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مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية

مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية

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مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية

مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية
http://almnatiq.net/?p=669026
المناطق - أشرف العصيمي
وفرت مرور محافظة الدلم  كافة الإمكانيات لمواجهة الكثافة المرورية في أول يوم للاختبارات الدراسية بإشراف ومتابعة من  المقدم جابر بن هادي وذلك من خلال توزيع الدوريات المرورية  على طرق المحافظة المؤدية للمدارس  لتسهيل حركة السير من أجل صول الطلبة لمواقعهم في وقت قياسي، كما كان هناك تواجد لفرق المرور امام المدرس .
الجدير بالذكر ان المرور السعودي  دعا  أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم  خاصةً خلال هذه الأيام وقت الاختبارات الدراسية  حتى لا يكونوا ضحية وفرائس لرفقاء السوء و وطالبهم بالتعاون مع المرور والجهات المعنية بالإبلاغ عن الظواهر السلبية أو الملاحظات متمنين التوفيق للجميع.

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