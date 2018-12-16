14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..

المناطق - إسلام داوود

انتصار سياسي جديد حققته اليمن على مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بإجبارها على الخروج من مدينة الحديدة، وانتزاع أهم مورد مالي يساعدها في الحرب من قبضة المليشيا.

فقد وافقت المليشيا الحوثية، في المفاوضات على رعتها الأمم الأمم المتحدة في السويد على الانسحاب من المدينة والميناء فيما تتولى الأمم المتحدة مراقبة وتسيير الميناء وخروج كافة القوى المتحاربة من المدينة، على أن تودع عوائد ومداخيل الموانئ إلى البنك المركزي اليمني.

إنجاز ما كان ليتحقق لولا العمل الجماعي للتحالف بالضغط المتزامن على الجبهات، وهو ما مكن القوات الشرعية ممثلة في القوة الضاربة لألوية العمالقة والدعم اللامحدود من القوات السعودية والإماراتية من التقدم على طول الساحل الغربي لليمن والوصول للحديدة.

وشمل الضغط العسكري الذي مارسه التحالف العربي على المليشيات، استهداف القيادات ومراكز القيادة والسيطرة وطرق وقوافل الامداد ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار واحباط عمليات الهجوم بالزوارق البحرية المفخخة ، وهو ما أدى إلى نجاح العمليات العسكرية وكسر سيطرة الحوثي في الساحل الغربي

وكان من أبرز نتائج الضغط والعمل الجماعي العسكري انسحاب المليشيات من الحديدة والتغير الملاحظ في لغة المليشيات الى الجنوح الى الاستسلام

وترافق التقدم في الحديدة إلى جانب نجاحات ميدانية أخرى كبيرة تحققها قوات الشرعية، ومن بينها محافظة صعدة المعقل الرئيس للمليشيا، وبصورة عامة فإن من الملاحظ أن أكثر من 14 جبهة باتت تتهاوى أمام زحف قوات التحالف وهو ما مهد الأرض أمام جعل الحوثي يدرك أن مصير الحديدة بات محسوما لصالح قوات التحالف والشرعية سياسا كانت التحركات أو عسكرية.

وتشهد جبهات القتال تضعضعا في موقف المليشيات في جبهات صعدة ومأرب وصنعاء والبيضاء وتعز وحجة وميدي، ما أوهن قواتهم في الحديدة وأحبط مقاتليهم ومهد الطريق للتوقيع في مشاورات السلام

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انفراجة كبرى في الملف اليمني، حيث بإمكان المحادثات السياسية أن تحرز تقدما في سبيل إنهاء انقلاب الحوثي، وفي حال فشلت المفاوضات السياسية فإن تراجع المليشيات على أغلب الجبهات خير دليل على ما سيؤول إليه أمرها في حال عودة المواجهات العسكرية.