الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”

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http://almnatiq.net/?p=669034
المناطق - إسلام داوود

ليس مجرد توافق سياسي في أغلب إن لم يكن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك فقط، وإنما صداقة شخصية وتقارب فكري وذهني، ورؤية طموحة يحملها كلا الشخصين لوطنه والمنطقة.
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، رجلان جمعت بينهما الصداقة والسياسة، وباتت دولتيهما بجهودهما تعيش أزهى عصور وحدة المصير والمستقبل.
ولم يكن من المستغرب أن تصل العلاقة بين البلدين إلى ما هي فيه حاليا من اتفاق ووئام، لولا قيادة البلدين وتحديدا هين الشخصين، اللذين قررا الوقوف في وجه المخاطر التي تحدق بالمنطقة والشرق الأوسط.
صداقة أثارت ابتهاجا لدى الشعبين بتحويل حلم الاتحاد العربي، إلى حقيقة واقعة للمرة الأولى تاريخيا بين بلدين عربيين، لكنه أثار تساؤلات لدى الشرق ومخاوف لدى الغرب، من تحقيق الحلم العربي باتحاد خليجي وعربي واسع تكون الرياض وأبوظبي نواة له.
وفي تقرير سابق لها تناولت، صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية علاقة الصداقة الناشئة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الصداقة بين ورثة العروش في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نقطة تحول مثمرة بين القائدين.
وبحسب الصحيفة، فإن المراقبين يرون أن المملكة العربية السعودية تتوافق في سياساتها مع الإمارات وتنوعا اقتصاديا، وكانت آخر تلك السياسات  الجهود الرائدة مع الإمارات لفرض المقاطعة على قطر،  بسبب تبني الأخيرة جماعات إرهابية ودعم إيران.
ووصف التقرير العلاقة بين الرياض وأبوظبي بـ”التوأم المتنامي” وسيكون له انعكاسات بعيدة المدى على المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، التي اتخذت بدورها سياسات متشددة ضد إيران..
ونقلت الصحيفة، عن مقربين من القيادة الإماراتية، تأكيدهم أن الإمارات تعتبر السعودية ومصر أولوية عليا للأمن القومي في المنطقة، بسبب ثقلهما الإسلامي، وإذا لم يتحقق الاعتدال فيهما سيتحول الإسلام في المنطقة إلى أيديولوجيات أكثر راديكالية.
وقال أحد المقربين من القيادة الإماراتية: “يرى محمد بن زايد في محمد بن سلمان شخصا معاصرا ويدرك أهمية المملكة العربية السعودية للعالم”.
وترغب الآن المملكة من تطبيق تجربة الإمارات حول كيفية تطوير صناعة الدفاع المحلية لإصلاح اقتصاد الثروة لديها- بحسب ما أفاد مسؤولون من البلدين-
وقال داني إي. سيبرايت المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية ورئيس اللجنة الأميركية في وزارة الدفاع الأميركية إن العلاقات بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تمثل “ديناميكية جديدة تعيد تشكيل المنطقة، ليس فقط في الوقت الحاضر ولكن أيضا في المستقبل”

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