احدث الأخبار

تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”
أبرز المواد
 فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم
أبرز المواد
 الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”
أبرز المواد
 14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..
أبرز المواد
 مدير مكتب تعليم املج يتفقد سير الاختبارات بمدارس المحافظة
منطقة تبوك
 مرور الدلم يكثف نشاطه المروري خلال فترة الاختبارات الدراسية
منطقة الرياض
 منتدى الرياض الاقتصادي: 86 مليار ريال تكلفة التدهور البيئي وهدر 30% من الغذاء
أبرز المواد
 رئيس البنك التجاري القطري: وصلنا للقاع.. ومتمسكون بالتزاماتنا تجاه تركيا
أبرز المواد
 سلطان بن سلمان يفتتح معرض آثار كوريا في المتحف الوطني بالرياض.. بعد غد الثلاثاء
أبرز المواد
 ثلاثي الشر.. صورة تجمع وزراء خارجية قطر وإيران وتركيا بمنتدى الدوحة
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة تغيير الإجابات والتلاعب بالنتائج
أبرز المواد
 تدشين أول مركز لصناعة وتطوير اللقاحات في الشرق الأوسط بجامعة “كاوست”
أبرز المواد
تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”

تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”

أبرز المواد
فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم

فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم

أبرز المواد
الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”

الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”

أبرز المواد
14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..

14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..

أبرز المواد

تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”

تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”
http://almnatiq.net/?p=669040
المناطق _ الرياض
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اصطدام قطار بعربة جر قطارات قبل أيام عن خطأ غريب يقف وراء الحادث الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين.   

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأحد، أن أحد العاملين في المحطة التي وقع فيها الحادث، نسي تحويل القطار إلى سكته الصحيحة وطلب منه الاتجاه إلى السكة الخطأ حيث كانت تسير عليها عربة جر للقطارات.

ونقلت الصحيفة عن العامل، ويدعى عثمان، قوله: “طلبت من القطار التوجه إلى السكة الثانية، بينما كانت سرعته مرتفعة، وكانت يجب علي توجيهه للسكة الأولى، لكن ربما نسيت أن أفعل ذلك”.

واحتجزت السلطات التركية 3 عاملين كانوا على رأس عملهم في المحطة خلال الاصطدام، أصر اثنان منهم أنهما قاما بواجبها وفق القواعد المتبعة خلال مرور القطار، وأنهما لم يرتكبا أي خطأ.

واستدعت السلطات للتحقيق أكثر من 45 شاهدا للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المستمرة لمعرفة ملابسات اصطدام قطار انقرة، الذي كانت سرعته تتراوح بين 80 و90 كم في الساعة وقت الاصطدام.

وقال عمدة أنقرة إن القطار اصطدم بعربة الجر التي ما كان يجب أن تكون على سكة القطار الذي كان متجها الخميس الماضي من العاصمة التركية أنقرة إلى إقليم قونية، وسط البلاد.

روابط ذات صلة

فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم

فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم
الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”

الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”
14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..

14 جبهة تتراجع فيها مليشيات الحوثي أجبرتها على القبول بتسليم الحديدة..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*