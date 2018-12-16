احدث الأخبار

امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة
أبرز المواد
 أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف
أبرز المواد
 عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 انطلاقه ناجحة لاختبارات الفصل الأول بتعليم الباحة
أبرز المواد
 85 ألف طالب وطالبة بـ”تعليم القصيم” يؤدون اختبارات اليوم الأول
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك يوقّعان اتفاقية تعاون لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة في المحتوى المحلي
أبرز المواد
 وزارة العمل : قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة بالمدينة المنورة على السعوديين والسعوديات
أبرز المواد
 وزارة العدل : إصدار 2697 حكماً تجارياً في شهر .. بارتفاع 73%
أبرز المواد
 تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث “قطار الموت”
أبرز المواد
 فروع صندوق التنمية المتنقلة تقدم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عنه بمواقعهم
أبرز المواد
 الصداقة ووحدة المصير السياسي تجمع “المحمدين”..والدولتان تتحولان إلى ”توأم متنامي”
أبرز المواد
امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

أبرز المواد
أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف

أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف

أبرز المواد
عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد

بنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك يوقّعان اتفاقية تعاون لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة في المحتوى المحلي

بنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك يوقّعان اتفاقية تعاون لتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة في المحتوى المحلي
http://almnatiq.net/?p=669050
المناطق - واس

وقّع بنك التنمية الاجتماعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في الرياض ،اتفاقية تعاون معنية بتقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصناعية الصغيرة، من خلال الفرص المندرجة تحت مبادرة “نساند”، وذلك ضمن توجهات بنك التنمية الاجتماعية التي تستهدف الربط بالفرص النوعية للمشاريع الصغيرة في القطاعات ذات الأولوية بالمملكة .
و تهدف الاتفاقية إلى توفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من فرص الأعمال في المحتوى المحلي ضمن مبادرة نساند لشركة (سابك)، بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية في مختلف الصناعات والمجالات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، كما تأتي هذه الاتفاقية لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 م ، من ابرزها : تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي ، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ،و المساهمة في تخفيض
معدلات البطالة و زيادة التوطين في قطاع النفط والغاز .
يشار إلى أن الاتفاقية سينتج عنها أطلاق منتج مشترك بين بنك التنمية و سابك، وهو منتج “جود” التمويلي، الذي تم تطويره من قبل بنك التنمية لتمويل المشاريع الصغيرة في مجال الصناعة ولدعم المحتوى المحلي، من خلال تمويل مشاريع صناعية بأسقف تمويلية تصل حتى “4” مليون ريال للمشروع الواحد .
و تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من الجهات الرائدة في مجالات الصناعات الأساسية وكذلك في مبادرات خدمة المجتمع، دعم خلق فرص العمل الجاذبة التي تخلق فرصاُ وظيفية لأبناء المجتمع كافة، دعم ورفع مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية، وتعزيز المحتوى المحلي .
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية دعم حتى الآن أكثر من 1500 مشروع صناعي للريادين والرياديات حول المملكة بحجم تمويل بلغ أكثر من 626 مليون ريال، كما استفاد منذ تأسيسه أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خلال حزم منتجات وخدمات البنك المالية وغير المالية، وتجاوز حجم الدعم التمويلي مبلغ 103 مليارات ريال سعودي للأفراد ، قطاع الأعمال، والأسر المنتجة من خلال الجمعيات ومن في حكمهم من شركاء الدعم .
كما يعد بنك التنمية الاجتماعية بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني:‏www.sdb.gov.sa.

روابط ذات صلة

امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة
أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف

أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف
عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*