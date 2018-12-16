85 ألف طالب وطالبة بـ”تعليم القصيم” يؤدون اختبارات اليوم الأول

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أنهى طلاب مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم بداية اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 1439 – 1440هـ وسط ظروف تعليمية مناسبة، سادتها أجواء الانضباطية والثقة، بعد أن أدى 85 ألف طالب وطالبة، يمثلون قرابة 700 مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ووفقًا للبيانات والتقارير التي قدمها 9491 معلمًا ومعلمة في لجان الاختبارات بالمدارس، ومسوحات الفرق الميدانية للجولات الإشرافية من 897 مشرف ومشرفة بالإدارة العامة ومكاتب التعليم، فقد نجحت خطط التجهيز والإعداد التي سبقت انطلاقة الاختبارات بتعزيز الثقة والراحة النفسية للطلاب والطالبات، وساهمت اللجان المشكلة والفرق الميدانية المكلفة في كافة المدارس على تهيئة التجهيزات التعليمية والفنية ، وإنجاز الخطط والبرامج التنظيمية، التي كفلت تحقيق أعلى درجات التنسيق والراحة والهدوء لأيام الاختبارات.

في حين أثمرت جهود التنسيق مع عددٍ من الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بنجاح أجواء اليوم الأول للاختبارات ، بخلوها من العوائق والعوارض المرورية، التي قد تربك محيط المدارس والطرقات المؤدية إليها.

وتحقيقًا لأعلى درجات الدعم والتنسيق للميدان التربوي، باشر المدير العام لتعليم القصيم عبدالله الركيان، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ، وكافة القيادات التعليمية لقطاعي البنين والبنات، انطلاقة أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1439/1440هـ، واطلعوا على الإجراءات والتنظيمات الخاصة بالطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس، التي تعزز من تسهيل العمل، وتدفع بالإنتاجية والاستمرارية لما فيه مصلحة الطلاب والطالبات.

في حين عمدت المدارس بطواقمها التعليمية والإدارية على توفير التهيئة النفسية، والاستعداد في الغذاء والضيافة؛ لضمان المزيد من الراحة الصحية والبدنية لجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى مساهمة الإدارات المختصة بنشر عبارات التوجيه والإرشاد التي تكرس لدى الطلاب الكثير من مقومات الثقة بالنفس.

المدير العام عبد الله الركيان قدم شكره وتقديره لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم الحثيثة في مواصلة تنظيم الأعمال الموكلة لهم ، والتي تشكل مع كافة الأطراف المنظومة المهنية ذات الكفاءة ، الأمر الذي أثمر نجاح العمل في أول يوم من أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

مدير إدارة الاختبارات والقبول “بنين” علي الزميع بين أن إدارته بمشرفيها وإدارييها باشروا اختبارات نهاية العام بتشكيل الفرق الميدانية؛ التي تابعت وباشرت تدفق وإنجاز المهام الخاصة بالاختبارات، من تصحيح للإجابات، ورصد للدرجات.

في حين أوضحت نورة العودة مديرة إدارة الاختبارات والقبول “بنات” أن الإنجاز المبكر لمتطلبات القاعات الدراسية للطالبات، أثمر أجواء تربوية وتعليمية خلت من أي طارئ، وساهمت في إتمام اختبارات اليوم الأول بكل يسر وسهولة.