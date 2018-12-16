انطلاقه ناجحة لاختبارات الفصل الأول بتعليم الباحة

استقبلت مدارس تعليم الباحة صباح اليوم الأحد 9 / 4 / 1440 هـ ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, كافة استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول ، وهيأت السبل المناسبة لاستقبالهم

وأكد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات بنين وبنات، ومشيراً إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية تحوي العديد من الزيارات الميدانية للمدير العام وللمساعدين وبمشاركة ما يقارب من 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات، بالإضافة إلى مساعدة قادة وقائدات المدارس لتذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.

وحث الدكتور عبدالخالق جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير كافة جهودها لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، حيث حرص قسم الشؤون الصحية على إعداد خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات ومتابعة ما يقدم لهم من وجبات غذائية صحية متكاملة، فيما بثت إدارة التوجيه والإرشاد العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر والقلق والخوف، في حين شدد قسم خدمات الطلاب على سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كاف، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة.

وأكد على قادة وقائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات وتوعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان وأماكن مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار، منوهاً بضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي “نور” ومتابعة ذلك مع (إدارة الاختبارات والقبول) بصفة دائمة.

ونوه المدير العام إلى ما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب وتحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات وللحصول على تحصيل دراسي متقدم وتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها أكثر من (12) ألف معلم ومعلمة، للوقوف عن كثب ومتابعة أداء الاختبارات وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات، داعياً كافة الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد و المثابرة والبعد عن الخوف والقلق الزائد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، والبعد عن رفقاء السوء، مناشداً أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وفي ذات السياق تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ‪ انطلاقة الاختبارات اليوم وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة

وشملت جولات المدير العام الميدانية العديد من المدارس في محافظة القرى للاطمئنان على سير الاختبارات ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها واطلع على أداء اللجان المشكلة وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات ، وتفقد قاعات الامتحانات ولجان الكونترول ولجان التصحيح والرصد مع التأكيد على تحري الدقة من قبل المعلمين في عملية التصحيح والمراجعة والرصد لأعمال الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي ،

كما زار المدير العام مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وحرص في ختام الجولة على الالتقاء بالهيئة الإدارية بالمدارس لمناقشة أبرز العوائق وما يمكن تقديمه لتسهيل الأداء وتعزيز جوانبه الإيجابية.

وعلى ذات الصعيد قام المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عمر هجاد الغامدي بزيارة مماثلة لمحافظة العقيق لمتابعة سير الاختبارات في مدارسها، فيما توجه المساعد للخدمات المساندة المكلف الأستاذ علي حمدان الغامدي لمدارس الوسط منذ صبيحة هذا اليوم لرصد انطلاقة الاختبارات في مدارس القطاع ، ومساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة نوال الدرمحي بدورها توجهت لمدارس البنات بوسط الباحة للاطمئنان على الأداء في مدارس المحافظة ومتابعة سير الاختبارات.

فيما توجهت الطواقم الإشرافية إلى جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية تعزز الدور التشاركي للميدان التربوي في إجراء الاختبارات بما يحقق أهدافها التربوية والوقوف على أداء الطلاب والطالبات في بيئة تربوية هادئة.

المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني ومساعدوه أثنوا خلال جولاتهم على حسن تهيئة المدارس للاختبار وجمال الترتيب سواء كان ذلك على مستوى قاعات الاختبار أو اللجان التنظيمية وشكروا الجهود المبذولة من قادة المدارس وزملائهم أعضاء لجان الاختبار ومعلمي المدارس مؤكدين على العمل بتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من الاختبارات واستثمار نتائجها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.