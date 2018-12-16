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“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة

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“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل”: الخميس القادم آخر موعد لتسجيل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=669061
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تبقى أقل من 5 أيام فقط أمام المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375,000 ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، داعيةً المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل يوم الخميس القادم 20 ديسمبر 2018م، من خلال الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.
وشددت الهيئة في بيان لها على المنشآت إلى الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وضرورة التأكد من مواءمة أنظمتها المحاسبة والجوانب التقنية المرتبطة بعمليات الضريبة، بالإضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات والفواتير.
وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الآخر 1439هـ).
وأشارت الهيئة إلى أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية، وإلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم المنشآت لمستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة، أو إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة ، الذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها،إلى جانب المواد الإرشادية، والمعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، داعيةُ المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أوعلى حساب التواصل الاجتماعيSaudiVAT @، أوالبريد الالكتروني
[email protected]

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