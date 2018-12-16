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عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

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عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات

عميد كلية التقنية بنجران يتابع سير الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=669064
المناطق - نجران

قام عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري اليوم بجولة تفقدية على قاعات الاختبارات لمتابعة سير الاختبارات النهائية في الكلية.

وأشاد “الصقري” بجهود اللجنة الرئيسية للاختبارات النهائية برئاسة وكيل الكلية للتدريب وكافة الهيئة الإشرافية من أعضاء هيئة التدريب في الاستعداد المبكر لتهيئة القاعات للاختبارات لكافة المستويات والتخصصات، مؤكدا أن الكلية تحظى بإمكانات كبيرة وقدرة فائقة على الإعداد والتنظيم لكافة المناسبات والفعاليات بما في ذلك الاختبارات التي تشمل عدد من المتدربين، الأمر الذي يثبت أن الكلية تعمل بروح الفريق الواحد ووفق آلية موضوعية متميزة وخطط مدروسة.

واستمع عميد الكلية خلال الجولة للمتدربين واجاب على استفساراتهم واطمأن على راحتهم كما تأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم لأداء الاختبارات في جو من الراحة والهدوء حاثًّا أولياء الأمور على متابعة أبنائهم في هذه الفترة المهمة من العام التدريبي راجيًا العون والسداد لجميع المتدربين وتحقيق أفضل النتائج.

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