أكثر من ١٢٠الف طالب وطالبة يدخلون الاختبارات بمدارس الطائف

الطائف - عادل الزهراني

دخل صباح اليوم الاحد أكثر من 120 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1439/ 1440هـ وسط متابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ومساعديه وقيادات التعليم وجاهزية تامة من المدارس.

وتابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي سير الاختبارات بثانوية الفيصل واطمئن على انتظام الطلاب وسير أعمال اللجان بالشكل الصحيح. كما تابع المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ فهاد الذويبي سير الاختبارات بعدد من المدارس بمكتب التعليم برنية ووقف على أدائها بكل يسر ، كما تابع المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي سير الاختبارات بثانوية عشيرة حيث وقف على اللجان وشاهد سير الاختبارات وأعمال التصحيح والرصد .فيما وقف المساعد للخدمات المسانده المهندس وسام حابس على أعمال الاختبارات بمتوسطة وثانوية الدار الحمراء واطمئن على سيرها بالشكل الصحيح ،فيما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة مها الزايدي على سير الاختبارات بالثانوية الثالثة والثانوية الواحد والعشرون والمتوسط الحادية عشر وتابعت أعمال الاختبارات بتلك المدارس واطمئنت على أدائها في أجواء هادئة ومثالية. كما تابع مديري الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمشرفات اعمال الاختبارات في المدارس حسب الخطط المعدة لذلك .

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي نجاح سير الاختبارات في يومها الأول حيث لم تسجل عوائق أو ملاحظات تعكر صفو الاختبارات لافتاً إلى أنها اتسمت بالهدوء والانسيابية وفي أجواء مثالية هيأتها المدارس منذ وقت مبكر لتمكين الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بعيداُ عن القلق أو التوتر . مشيداً باستعدادات المدارس وجاهزيتها بما يضمن نجاح الاختبارات . وبيَّن اللهيبي إلى أن الاختبارات تحظى بمتابعة يومية من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطط معدة والرفع بالتقارير اليومية عن واقع سير الاختبارات. حاثاً الطلاب والطالبات على مضاعفة الجهود في الاستذكار الجيد واستثمار الأوقات فيما يعود عليهم بالفائدة لتحقيق أفضل النتائج. فيما حرصت العديد من المدارس على تهيئة الطلبة نفسيا ً وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهم من خلال تنفيذ برامج تهيئة قصيرة بتوزيع المياه والعصائر وقوالب الحلوى عليهم لتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج أثناء الاختبارات.