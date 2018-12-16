امير تبوك يتابع بداية الاختبارات في مدارس المنطقة

المناطق - تبوك

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توجه أكثر من مائة ألف طالب وطالبة صباح اليوم لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المنطقة.

واطمأن سموه على سير اختبارات الطلاب والطالبات، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن خالص شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على رعاية وعناية سمو أمير تبوك بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات