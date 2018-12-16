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انطلاقة اختبارات مدرسة العباس بدار ملاحظة حائل الاجتماعية

انطلاقة اختبارات مدرسة العباس بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=669083
المناطق - حائل
بدأت سير اختبارات مدرسة العباس بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل بكل هدوء  وانسيابية وأدى الطﻻب اختباراتهم باشراف تام ومتابعة من المسؤولين بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل الأستاذ بشير مزعل العنزي وقائد مدرسة العباس عبدالله ذايد الشمري الذين وقفوا علی اختباراتهم ،ووفرت لهم كل التجهيزات و المستلزمات الممكنة للنجاح .
وتمنى العنزي للطلاب كل التوفيق والنجاح متمنياً من الطلاب وحاثاً لهم  على الجد والاجتهاد والمذاكرة والحرص على كسب الدرجات العليا في كافة موادهم ، ومثنياً  علی متابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة لكل ما يعنی في برامج دار الملاحظة .
وأشاد بالتنظيم الحاصل بالمدرسة من تعليم المنطقة موجهاً  شكره للجميع راجيا التوفيق للطلاب .

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